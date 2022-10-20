Окупанти планують повторний наступ на одне зі звільнених міст, – Гайдай

Для можливого повторного наступу на Лиман Росія стягнула «вагнерівців» і мобілізованих солдат

Російські загарбники намагаються організувати новий наступ на звільнений Лиман Донецької області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу Freedom.

Зазначається, що з цією метою Росія стягує поблизу Лимана свіжомобілізованих солдат і найманців приватної військової компанії «Вагнера».

«Вже сам Пригожин (власник приватної військової компанії, – ред.) назвав це «лінією Вагнера». Ну, добре. Буде в історії ще одна ганьба», – зазначив Гайдай.

Раніше повідомлялося, що ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією. У Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців.

Нагадаємо, що українські захисники офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.

Нещодавно стало відомо, що «Вагнерівці» розстрілюють завербованих зеків, які відмовляються воювати.

За повідомлення розвідки, російські загарбники визнають, що їхня артилерія «працює» марно, незважаючи на велику кількість її на фронті. Окупанти захоплюються влучністю українських артилеристів.