На Донеччині виявлено тіла ще 12 вбитих цивільних

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі

Протягом 19 жовтня російські терористи вбили одного мирного жителя Донеччини – у Зарічному. Ще п'ять людей за вчора отримали поранення. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих росіянами під час окупації: вісім – у Лимані, два – у Новоселівці і два – у Сосновому.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний», – зазначив Кириленко.

Раніше повідомлялося, що слідчі поліції завершили ексгумацію на місці масового захоронення військових Збройних сил України в Лимані на Донеччині.

Нагадаємо, ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією. У Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців.

До слова, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.