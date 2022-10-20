На Донеччині виявлено тіла ще 12 вбитих цивільних
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі
Протягом 19 жовтня російські терористи вбили одного мирного жителя Донеччини – у Зарічному. Ще п'ять людей за вчора отримали поранення. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.
Крім того, правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих росіянами під час окупації: вісім – у Лимані, два – у Новоселівці і два – у Сосновому.
«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний», – зазначив Кириленко.
Раніше повідомлялося, що слідчі поліції завершили ексгумацію на місці масового захоронення військових Збройних сил України в Лимані на Донеччині.
Нагадаємо, ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією. У Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців.
До слова, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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