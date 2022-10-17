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У звільненому Лимані виявлено тіла ще сімох вбитих цивільних

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У звільненому Лимані виявлено тіла ще сімох вбитих цивільних
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі
фото ілюстративне

За добу на Донеччині загинули четверо людей

У нещодавно звільненому від рашистів Лимані на Донеччині виявлено тіла ще сімох мирних жителів, які загинули під час окупації міста російськими загарбниками. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кириленко зазначив, що протягом 16 жовтня загинули четверо людей: у Бахмуті, Кліщіївці, Зарічному та Авдіївці. Ще десятеро людей на Донеччині отримали поранення.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – додав голова ОВА.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1020 людей, 2415 – отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що слідчі поліції завершили ексгумацію на місці масового захоронення військових Збройних сил України в Лимані на Донеччині.

Нагадаємо, ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією. У Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців.

До слова, українські захисники офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.

Читайте також: Павло Кириленко: Ми контролюємо вже половину Донецької області
Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна Лиман

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