Соратник Ляшка перекрив людям доступ до лісу на Київщині



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Сергій Скуратовський очолює Київський обласний осередок Радикальної партії Олега Ляшка

Скандальний екснардеп Сергій Скуратовський прибрав до рук тисячі гектарів лісу під Києвом

Колишній народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Скуратовський облаштував мисливські угіддя на десятках тисяч гектарів лісу поблизу сила Пороскотень Бородянського району Київщини і не пускає туди місцевих мешканців.

Про це повідомила народний депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці у Facebook.

Вона звернулася до голови Київської облради Миколи Стариченка із проханням скасувати рішення про надання Скуратовському цих угідь, оскільки екснардеп порушує Лісовий кодекс.

Розмова Стариченка зі Скуратовським не дала позитивних результатів, колишній нардеп відмовився відкрити ліс людям. І, судячи з усього, облрада не збирається скасовувати рішення про надання лісу в оренду колишньому нардепу.

Як повідомлялося, у жовтні 2018 року у селі Плахтянка Макарівського району нардеп від Радикильної партії Ляшка Сергій Скуратовський влаштував п’яне дербі.

За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за заявою сільського голови села Плахтянка про спричинення йому тілесних ушкоджень Скуратовським.

Прокуратурою Київщини Скуратовському повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 та ч. 1 ст. 129 КК України.

Крім того, САП підозрює Скуратовського у навмисному невідображенні у декларації корпоративних прав на три юридичні особи загальною вартістю понад 24 млн грн, автомобіля та нежитлових приміщень.

Раніше Генеральна прокуратура повернула до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Сергія Скуратовського.

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