  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Експосадовцю Черкаської міськради оголошено підозру у розтраті 3,6 млн грн під час ремонту доріг

    • Розсилка
    <p>Прокуратура підозрює ексчиновника Черкаської міськради у розтраті бюджетних коштів</p> - Експосадовцю Черкаської міськради оголошено підозру у розтраті 3,6 млн грн під час ремонту доріг

    Прокуратура підозрює ексчиновника Черкаської міськради у розтраті бюджетних коштів

    Прокуратура вирішує питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу

    Черкаська прокуратура вручила підозру колишньому керівнику департаменту Черкаської міської ради, який допустив безпідставне перерахування 3,6 млн грн з бюджету під час ремонту доріг. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області.

    «Черкаською місцевою прокуратурою оголошено підозру колишньому керівнику одного з департаментів Черкаської міської ради за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам, під час ремонту вулично-дорожньої мережі у місті Черкаси (ч. 2 ст. 367 КК України)», - йдеться у повідомленні.

    Вказано, що наразі прокуратурою вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

    «За даними слідства, посадовець підписав заявку про проведення відкритих торгів із закупівлі послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі за завищеною вартістю предмету закупівлі, що призвело до непроведення державної експертизи та безпідставного перерахування коштів місцевого бюджету в сумі більш як 3 млн 600 тис. грн за надані послуги приватному підприємству та субпідрядним організаціям», - повідомили у відомстві.

    Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру  керівництву філії управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» у незаконній розтраті державних коштів, призначених для капітального ремонту об’єкта критичної інфраструктури.

    прокуратура корупція в Україні Черкаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ