Експосадовцю Черкаської міськради оголошено підозру у розтраті 3,6 млн грн під час ремонту доріг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокуратура підозрює ексчиновника Черкаської міськради у розтраті бюджетних коштів

Прокуратура вирішує питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу

Черкаська прокуратура вручила підозру колишньому керівнику департаменту Черкаської міської ради, який допустив безпідставне перерахування 3,6 млн грн з бюджету під час ремонту доріг. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області.

«Черкаською місцевою прокуратурою оголошено підозру колишньому керівнику одного з департаментів Черкаської міської ради за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам, під час ремонту вулично-дорожньої мережі у місті Черкаси (ч. 2 ст. 367 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Вказано, що наразі прокуратурою вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

«За даними слідства, посадовець підписав заявку про проведення відкритих торгів із закупівлі послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі за завищеною вартістю предмету закупівлі, що призвело до непроведення державної експертизи та безпідставного перерахування коштів місцевого бюджету в сумі більш як 3 млн 600 тис. грн за надані послуги приватному підприємству та субпідрядним організаціям», - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру керівництву філії управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» у незаконній розтраті державних коштів, призначених для капітального ремонту об’єкта критичної інфраструктури.