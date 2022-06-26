Енергодар: окупанти викрадають людей заради викупу

За людину вимагають викуп у розмірі 50 тис. грн

Рашисти викрадають та тримають у полоні місцевих жителів Енергодара заради грошей. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

«Бізнес на крові роблять рашисти в окупованому Енергодарі та найближчих селах району. Зараз в полоні перебувають сотні мешканців міста. З них значна частина – це кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язнені тижнями, а інколи навіть місяцями. Вимагають зізнаватися у «протиправній діяльності», зокрема участі в самообороні міста, прихованні зброї, називати прізвища інших своїх «спільників».

«Крім так званих «політичних» в’язнів у окупантів є ще один великий напрямок діяльності – викрадення заради грошей. Стандартна такса орків по району за звільнення ув’язненої під будь-яким приводом людини – 50 тисяч гривень. Ці гроші вимагають сплатити самим полоненим або іх родичам. За останні два тижні ситуація в окупованому Енергодарі тільки загострилася», – зазначив мер.

Орлов зазначив, що щоденно влада отримує два-три повідомлення про нові випадки викрадення людей.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого референдуму.

16 травня окупанти ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували руки та вивозили у невідомому напрямку.

Також повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

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