Рашисти в Енергодарі розстріляли працівника Запорізької АЕС

Окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї

Лікарі борються за життя чоловіка

Російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця і розстріляли його з автоматичної зброї. Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

«Сьогодні, 23 травня 2022 року, російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї

З численними кульовими пораненнями пан Сергій ушпиталений до міської лікарні Енергодара. Лікарі борються за його життя», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни призначили «керувати» Енергодаром відомого донецького махінатора. Як повідомлялося, 22 травня, у тимчасово окупованому Енергодарі невідомі підірвали двері під'їзду, де перебував ставленик окупантів, так званий «глава адміністрації» Андрій Шевчик. Також раніше мер Енергодара висміяв «здобутки» рашистів на окупованих територіях.