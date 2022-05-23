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    Події в Україні

    Рашисти в Енергодарі розстріляли працівника Запорізької АЕС

    Окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї - Рашисти в Енергодарі розстріляли працівника Запорізької АЕС
    Окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї
    фото: Запорізька АЕС/Facebook

    Лікарі борються за життя чоловіка

    Російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця і розстріляли його з автоматичної зброї. Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

    «Сьогодні, 23 травня 2022 року, російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї

    З численними кульовими пораненнями пан Сергій ушпиталений до міської лікарні Енергодара. Лікарі борються за його життя», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, росіяни призначили «керувати» Енергодаром відомого донецького махінатора. Як повідомлялося, 22 травня, у тимчасово окупованому Енергодарі невідомі підірвали двері під'їзду, де перебував ставленик окупантів, так званий «глава адміністрації» Андрій Шевчик. Також раніше мер Енергодара висміяв «здобутки» рашистів на окупованих територіях.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Енергодар #stoprussia
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    Рашисти в Енергодарі розстріляли працівника Запорізької АЕС