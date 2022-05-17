Енергодар: окупанти викрадають чоловіків і готуються до «референдуму»

Російські військові риють окопи навколо Енергодара та будують укріплення

Російські окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого референдуму. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Росіяни хочуть створити інформаційну картинку, нібито мешканці міста атомників виявляють своє бажання приєднатися до Росії, а насправді остаточно долучити Запорізьку АЕС до «Росатому», аби знищити енергетичну систему України.

За повідомленням місцевих мешканців, в Енергодарі російські військові 16 травня ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували руки та вивозили у невідомому напрямку. Наразі повідомляють про шістьох викрадених. Під час злочинів росіяни тримали всіх, хто мешкає у квартирах, на автоматному прицілі.

Крім того, повідомляють, що російські військові риють окопи навколо міста та будують укріплення.

В Енергодарі КП «Єдині інформаційні системи» більше не має можливості виконувати свої функції в повному обсязі на користь міста, а тому його фінансування тимчасово, до звільнення міста від окупантів, призупинено. Рахунки підприємства зараз заблоковані. Працівникам, які хочуть працювати в рамках українського законодавства, запропоновано тимчасово перейти на інші комунальні підприємства на альтернативні посади.

Як повідомлялося, російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС.