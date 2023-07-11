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Евакуація населення на Сумщині. Влада зробила уточнення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Евакуація населення на Сумщині. Влада зробила уточнення
Володимир Артюх
фото: Факти ICTV

Охочі відмовитися від евакуації можуть написати відповідну заяву

У Сумській області не проводитиметься примусова евакуація жителів п'ятикілометрової зони в прикордонних із Росією громадах. Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації з посиланням на заяву голови області Володимира Артюха. 

«Я хочу наголосити, що екстреної і примусової евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку, після того, як громадяни приймуть рішення. Якщо людина відмовляється від евакуації, пише заяву про відмову. Решта громадян, які погоджуються евакуюватись, будуть переміщені у безпечні місця. Тобто ще раз підкреслюю: евакуація буде планова і за бажанням», – акцентував посадовець

За його словами, люди мають бути свідомими того, що якщо вони залишаються в «зоні смерті», то вони беруть відповідальність за своє життя на себе.

«Звісно, ми не залишимо їх сам на сам, для нас кожне життя цінне. Але чи матимуть ці люди доступ до невідкладних медичних послуг? Чи зможуть щодня енергетики ремонтувати лінії електропередач, які ворог знищує на 100 метрах від лінії зіткнення? Думаю, ні. Ми не можемо робити зручності одним жителям, наражаючи на смерть інших», – пояснив Артюх.

Він уточнив, що евакуація розпочнеться лише тоді, коли відповідна комісія та він особисто переконаються у готовності нових місць переселення жителів прикордоння та готовності всіх служб до безпечної евакуації.  Переміщення буде проводитись у взаємодії з військовими ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що влада Сумщини проведе евакуацію із п'ятикілометрової прикордонної зони з Росією. Таке рішення пов'язане зі збільшенням артилерійських обстрілів.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили спробу проникнення на територію Сумської області, унаслідок чого двоє цивільних загинули, а один отримав поранення.

Протягом 3 липня росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області, зафіксовано 170 вибухів, загинули п'ять осіб, є руйнування.

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Теги: Сумщина евакуація населення

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