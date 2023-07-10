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На Сумщині посилилися обстріли: влада ухвалила рішення щодо евакуації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Сумщині посилилися обстріли: влада ухвалила рішення щодо евакуації
Перебування у п’ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги ЗСУ ефективно реагувати на ворожі дії
фото ілюстративне

Із січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб

Влада Сумщини проведе евакуацію із 5-кілометрової прикордонної зони з Росією. Вона пов'язана із збільшенням артилерійських обстрілів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«Постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, об’єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки. А головне – гинуть наші люди», – зазначив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Він зазначив, що якщо брати статистику загалом, то з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17 людей, з яких 1 дитина.

Артюх також зазначив, що цивільні люди на прикордоні гинуть не тільки від артилерійських обстрілів. «Зухвале вбивство лісників у Свеській громаді та жителів Шалигинської громади – справа рук російських ДРГ, які останнім часом все частіше заходять на нашу територію», – додав голова ОВА.

Водночас перебування у п’ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги ЗСУ ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку.

«Виходячи з цього, Радою оборони Сумської області прийнято рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації», –констатував він.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили спробу проникнення на територію Сумської області, унаслідок чого загинуло двоє цивільних загинуло, а один отримав поранення.

Протягом 3 липня росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області, зафіксовано 170 вибухів, загинули 5 осіб, є руйнування.

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Теги: Сумщина евакуація

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