У Києві заборонено купатися на шести пляжах
Фахівці дослідили проби води на 14 комунальних пляжах
Результати санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень показали невідповідність води вимогам гігієнічних нормативів якості на шести київських пляжів. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Києві.
Проби води не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості на пляжах «Веселка», «Райдуга», «Троєщина», «Галерний», «Вербний» та «Пуща Водиця». Про результати досліджень повідомили комунальне підприємство «Плесо» й КМДА. Їм надіслали відповідні пропозиції щодо запобігання негативних наслідків серед населення у разі купання на цих пляжах.
Крім того, моніторинг якості води проводився на пляжах «Венеція», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Тельбін», «Центральний» та «Чорторий».
Офіційно пляжний сезон у столиці цього року не відкривали. Втім, у зонах відпочинку, де дозволяється купання чергують лайфгарди.
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