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Окупанти обстріляли Сумщину: є загиблі та поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Сумщину: є загиблі та поранені
Росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області
фото з відкритих джерел

Унаслідок обстрілів Сумської області загинули 5 осіб

Протягом 3 липня росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області, зафіксовано 170 вибухів, загинули 5 осіб, є руйнування. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у Facebook.

По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії (10 вибухів), внаслідок обстрілу загинули 2 мирних жителів та 1 особу поранено.

На територію Середино-Будської громади росіяни скинули 2 міни.

У Миропільській громаді зафіксовано пуск ракет (НУРС) з гвинтокрила (3 вибухи).

У Великописарівській громаді ворожим БПЛА скинуто ВОГ (2 вибухи), також були мінометні обстріли (36 вибухів). Також були обстріли з АГС (30 вибухів), в результаті одного з обстрілів виникла пожежа нежитлових будівель.

У Сумській громаді зафіксовано прильоти БПЛА типу «Shahed 136». Внаслідок влучань пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки, 7 приватних авто та приміщення школи. Попередньо є 2 загиблих та 19 поранених.

В Юнаківській громаді були мінометні обстріли (24 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів загинув місцевий житель. Пошкоджено приватне житлове домоволодіння та господарчу споруду. Також росіяни били з артилерії (14 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні житлові будинки.

У Білопільській громаді зафіксовано 29 вибухів з мінометів.

По Хотинській громаді здійснено мінометні обстріли (4 вибухи) та обстріл з артилерії (3 вибухи).

У Краснопільській громаді був артобстріл (10 вибухів).

Раніше повідомлялося, що Росія іранським дроном атакувала будівлю Служби безпеки України у місті Суми. 

Нагадаємо, російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок, жахливий момент влучання потрапив на кадри відео, яке розповсюдили місцеві Telegram-канали. 

Також колишній голова ОВА Сум Дмитро Живицький заявив, що трагедії, яка сталася в Сумах внаслідок атаки російських безпілотників можна було б уникнути, якби вчасно було повідомлено про небезпеку в області. 

Теги: обстріл Сумщина військові ворог росіяни

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