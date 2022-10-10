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Forbes підрахував, скільки РФ витратила на сьогоднішнє бомбардування України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Forbes підрахував, скільки РФ витратила на сьогоднішнє бомбардування України
Росіяни за пів доби випустили ракет по Україні на $400–700 млн
фото з відкритих джерел

Російська армія масовано обстріляла Україну за 10 жовтня, випустивши 84 крилаті ракети та 24 безпілотники

Росія за 10 жовтня випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники (за інформацією станом на 17:00). Їхня середня загальна вартість, за підрахунками Forbes, – $400–700 млн.

Українські війська збили понад половину ракет – 43 штуки та 13 БПЛА. 

Forbes оцінює вартість випущених ракет в широкому діапазоні, бо поки невідома точна кількість ракет кожного типу.

Повідомлялося, що було випущено такі типи ракет: Х-101, Х-555, «Калібр», «Іскандер», С-300, «Торнадо-С». Розрахунок вартості Forbes здійснив на основі припущення, що більшість ракет, які влучили, – дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю (С-300, «Торнадо-С»), а решта була спрямована на перевантаження ППО. У разі надходження додаткової інформації оцінка може бути уточнена.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, «Калібр» – $6,5 млн, «Іскандер» – $3 млн, «Онікс» – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, «Точка-У» – $0,3 млн. Загальна вартість усіх випущених 10 жовтня дронів – декілька мільйонів доларів.

Нагадаємо, один з останніх масованих обстрілів по великій кількості міст Україні росіяни здійснили в останні вихідні червня. Загалом за 25–26 червня з боку Росії та Білорусі було випущено від 60 до 80 далекобійних ракет загальною вартістю від $150 млн до $220 млн, підрахував тоді Forbes. Вартість випущених тоді тільки по Києву ракет становила $50–60 млн.

За перші два місяці війни росіяни випустили по Україні понад 1300 ракет, які, за підрахунками Forbes, коштували $7,5 млрд.

Україна за пів року війни (з 24 лютого по 24 серпня) знищила російської техніки на $16,6 млрд. Росіяни втратили 12 142 одиниці техніки (без урахування ракет). Ворог втратив майже 2000 танків, 234 літаки та 15 кораблів. Тільки на острові Зміїний та в навколишніх водах Росія втратила техніки на понад $900 млн.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

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Теги: бомбардування росія Forbes армія вихідні ворог росіяни

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