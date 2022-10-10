Обстріл Київщини: очільник області повідомив про жертви та руйнування

У регіоні пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури та близько 30 житлових будинків

Внаслідок обстрілу в Київській області постраждало 10 осіб, ще одна людина загинула

Повітряна тривога на Київщині привала близько п’яти годин. Внаслідок масованої атаки в регіоні пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури та є загиблі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Внаслідок масованої атаки в регіоні пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, одна адміністративна будівля та склад приватного підприємства», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу в Київській області постраждало 10 осіб, ще одна людина загинула.

Зазначається, що на Київщині будуть планові вимкнення електропостачання. Наразі готується графік вимкнень.

«На місцях працюють усі екстрені служби. У разі повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття», – йдеться в повідомленні.

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