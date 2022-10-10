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Обстріл Київщини: очільник області повідомив про жертви та руйнування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Київщини: очільник області повідомив про жертви та руйнування
У регіоні пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури та близько 30 житлових будинків
ДСНС

Внаслідок обстрілу в Київській області постраждало 10 осіб, ще одна людина загинула

Повітряна тривога на Київщині привала близько п’яти годин. Внаслідок масованої атаки в регіоні пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури та є загиблі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.  

«Внаслідок масованої атаки в регіоні пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, одна адміністративна будівля та склад приватного підприємства», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу в Київській області постраждало 10 осіб, ще одна людина загинула.

Зазначається, що на Київщині будуть планові вимкнення електропостачання. Наразі готується графік вимкнень.

«На місцях працюють усі екстрені служби. У разі повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.

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Теги: Київщина війна росія Україна окупанти рашисти

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