Труба звільнив чотирьох керівників Державного бюро розслідувань



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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба

Усі керівники звільнені «через невідповідність займаній посаді», на яку вони були призначені з шестимісячним терміном випробування

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба підписав накази про звільнення чотирьох керівників відомства. Про це повідомила у Facebook співробітниця прес-служби ДБР Ірина Винокурова.

Зокрема, вона оприлюднила чотири накази від 28 травня поточного року про звільнення директора Територіального управління ДБР в Полтаві Володимира Тимошка, керівника Другого управління організації досудових розслідувань Олександра Тури, керівника Фінансового управління Дениса Луцика і керівника Управління забезпечення діяльності Василя Титарчука.

У наказах зазначається, що усі керівники звільнені «через невідповідність займаній посаді», на яку вони були призначені з шестимісячним терміном випробування.

Зазначимо, що напередодні Труба звільнив тимчасового виконувача обов’язків голови прес-служби відомства Андрія Мальчика через оприлюднення новини про відкриття справи на колишнього президента Петра Порошенка за заявою екс-чиновника часів Януковича Андрія Портнова.

Як відомо, 20 травня Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань першу заяву про злочин щодо Порошенка. Так, його за словами, Порошенка вважають «причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень».