Поліцейським, які поранили п'ятирічного хлопчика, пом’якшили звинувачення



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Тепер поліцейським загрожує до двох років позбавлення волі

Наразі прокуратурою готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу

Державне бюро розслідувань пом’якшило категорію злочину п'яним патрульним поліцейським, які поранили п’ятирічного хлопчика на Київщині.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«За процесуального керівництва прокуратури Київської області 2 червня слідчим Державного бюро розслідувань двом поліцейським повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст.128 КК України, а саме в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб», - йдеться у повідомленні.

Тепер поліцейським загрожує до двох років позбавлення волі.

Встановлено, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в м. Переяслав-Хмельницький під час відпочинку вживали спиртні напої. В подальшому домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, які були розташовані в місці, де могли перебувати люди. Внаслідок здійснення пострілів поцілили в малолітнього хлопчика, який в цей час перебував на дитячому майданчику неподалік будинку, де розважались поліцейські.

Внаслідок цього дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікувального закладу.

Наразі прокуратурою готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, тримання під вартою та відсторонення від посад.

Раніше слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Як відомо, двоє підозрюваних у важкому пораненні п’ятирічного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного Кирила з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.