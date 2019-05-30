ДБР розслідує 23 провадження щодо народних депутатів



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Слідчі Державного бюро розслідувань

Загалом з листопада 2018 року слідчими Центрального апарату ДБР розпочато розслідування у 429 кримінальних провадженнях

У Державному бюро розслідувань знаходяться 23 кримінальних провадження щодо народних депутатів.

Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

Вона зазначила, що з початку роботи ДБР як органу досудового розслідування, з 28 листопада 2018 року, слідчими Центрального апарату розпочато розслідування у 429 кримінальних провадженнях.

«На даний час 51 особі повідомлено про підозру у 24 кримінальних провадженнях. В 540 кримінальних провадженнях триває досудове розслідування, досліджуються злочини по 1100 епізодах», - сказала Варченко.

Перший заступник директора ДБР зазначила, що вони «умовно» розподіляють провадження по категоріях:

«Щодо працівників НАБУ - 44 кримінальних провадження. Це лише Центральний апарат. Прокурори - 81, щодо суддів, членів ВККС, ВРП - 27 кримінальних проваджень. Щодо працівників ДБР - 5, інших правоохоронців - 239. Народних депутатів - 23. За статтею 368 - це корупційні злочини - 65 і за фактами катувань, що важливо, 400 кримінальних проваджень на даний час ми розслідуємо», - розповіла вона.

Зокрема, Варченко наголосила, що розслідується кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем працівниками НАБУ, які «умисно приховали інформацію, не здійснювали належне досудове розслідування, не притягнули винних осіб до відповідальності, чим спричинили збитки державі».

«Кримінальне провадження було відкрите за матеріалами розслідування Дениса Бігуса. До речі, дане кримінальне провадження вже на фінальній стадії. Думаю, найближчим часом ми будемо звітувати про результати», - зауважила вона.

Також здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо «деяких керівників НАБУ» за фактом подання ними завідомо недостовірних відомостей у декларації. Серед іншого, слідчими здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за фактами «неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних сил, Державного концерну «Укроборонпром» та інших підприємств оборонно-промислового комплексу своїх службових обов'язків», що призвело, зокрема, до зниження боєготовності, боєздатності Збройних сил України і обороноздатності держави».

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань вже найближчим часом передасть до суду справу про відпочинок керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника на базі в Рівненській області за рахунок інших осіб.

Джерело: УНІАН