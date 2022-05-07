Байден вимагає від чиновників США зупинити витік даних про допомогу Україні, – NBC

Байден заявив, що інформація про обмін розвідданими між США та Україною, яка нещодавно з’явилась у ЗМІ, є «контрпродуктивною»

Американський лідер незадоволений тим, що ЗМІ публікують інформацію щодо допомоги розвідки США Україні у боротьбі з Росією

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден незадоволений тим, що ЗМІ почали публікувати інформацію про те, як розвідка його країни допомагає Україні у боротьбі з російським агресором. Як повідомив новинний телеканал NBC, лідер США вимагає припинити витік таких даних.

Посилаючись на свої джерела у Білому домі телеканал зазначив, що 6 травня Байден провів розмову з високопосадовцями розвідки та оборони США, аби наголосити на важливості їхньої роботи.

Спілкуючись телефоном з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директоркою національної розвідки Аврілою Хейнс та міністром оборони Ллойдом Остіном очільник Білого дому заявив, що інформація про обмін розвідданими між США та Україною, яка нещодавно з’явилась у ЗМІ, є «контрпродуктивною».

Під час розмови президент США також наголосив, що витік подібної інформації «відвертає від мети» і додав, що він повинен припинитись.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що розвідка Сполучених Штатів Америки надає Україні дані, завдяки яким вдалось знайти та ліквідувати багатьох генералів з РФ.



