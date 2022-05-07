Після війни з Україною РФ не зможе швидко відновити збройні сили – британська розвідка

Замінити обладнання росіянам буде особливо складно через санкції

Найбоєздатніші підрозділи Росії зазнають втрат

Українські захисники завдають значної шкоди найбільш боєздатним підрозділам ворога. Росії знадобиться багато часу та коштів для відновлення військових потужностей. Про це повідомляє британська розвідка.

Зазначається, що українські військові нещодавно знищили у боях найсучасніший російський танк Т-90М, який оснащений покращеною бронею, модернізованими гарматами та системами супутникової навігації. Наразі РФ має приблизно 100 таких танків. Проте така техніка залишається вразливою, якщо її не підтримують інші силові елементи.

«Конфлікт в Україні завдає великої шкоди деяким з найбільш боєздатних підрозділів і найпередовіших можливостей Росії. Після цього конфлікту Росії знадобиться значний час і витрати, щоб відновити свої збройні сили», – йдеться у повідомленні.

При цьому замінити модернізоване та вдосконалене обладнання буде особливо складно через санкції, які обмежують доступ Росії до критичних мікроелектронних компонентів.

Нагадаємо, кілька днів тому ЗСУ вперше в історії «вполювали» найсучасніший російський танк (фото).

Також Росія жене строковиків з Криму воювати проти України.

Тим часом Байден вимагає від чиновників США зупинити витік даних про допомогу Україні – NBC.

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