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    Росія розпочала анексію Донбасу

    Мобільні номери у так званих &laquo;ДНР&raquo; та &laquo;ЛНР&raquo; починатимуться із &laquo;+7&raquo; - Росія розпочала анексію Донбасу
    Мобільні номери у так званих «ДНР» та «ЛНР» починатимуться із «+7»
    фото з відкритих джерел

    Першим ділом окупанти почали переведення мобільного зв'язку на російську нумерацію

    Оператори мобільного зв'язку на окупованих Росією територіях Донбасу переводять на російську нумерацію «+7». Це станеться вже сьогодні, 7 травня, повідомили російські ЗМІ.

    «Сьогодні абоненти оператора зв'язку «Фенікс» із кодом нумерації +38071 отримають додатковий номер у коді російської системи нумерації», – розповів бойовик, так званий «голова» «ЛНР» Денис Пушилін.

    Вартість дзвінків начебто залишиться незмінною, міняти SIM-карту не доведеться.

    Новий номер співпадатиме з поточними останніми сімома цифрами. Наприклад, якщо був (+38071)123-45-67, то стане (+7949)123-45-67.

    Те саме планують вчинити і на території окупованої частини Луганщини: мешканцям додадуть додатковий номер у коді російської системи нумерації +7 959 до мобільних номерів +38 072.

    Раніше стало відомо, що у Росії влітку почнуться аварії на мобільних мережах, обладнання не вистачає.

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    Теги: росія окупанти Донбас війна мобільний зв'язок на Донбасі Україна Денис Пушилін окупація #stoprussia
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    Росія розпочала анексію Донбасу