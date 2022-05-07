Росія розпочала анексію Донбасу

Мобільні номери у так званих «ДНР» та «ЛНР» починатимуться із «+7»

Першим ділом окупанти почали переведення мобільного зв'язку на російську нумерацію

Оператори мобільного зв'язку на окупованих Росією територіях Донбасу переводять на російську нумерацію «+7». Це станеться вже сьогодні, 7 травня, повідомили російські ЗМІ.

«Сьогодні абоненти оператора зв'язку «Фенікс» із кодом нумерації +38071 отримають додатковий номер у коді російської системи нумерації», – розповів бойовик, так званий «голова» «ЛНР» Денис Пушилін.

Вартість дзвінків начебто залишиться незмінною, міняти SIM-карту не доведеться.

Новий номер співпадатиме з поточними останніми сімома цифрами. Наприклад, якщо був (+38071)123-45-67, то стане (+7949)123-45-67.

Те саме планують вчинити і на території окупованої частини Луганщини: мешканцям додадуть додатковий номер у коді російської системи нумерації +7 959 до мобільних номерів +38 072.

Раніше стало відомо, що у Росії влітку почнуться аварії на мобільних мережах, обладнання не вистачає.

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