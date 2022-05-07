  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Понад 25 тис. ліквідованих солдатів: Генштаб оновив втрати армії РФ

    графіка
    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі - Понад 25 тис. ліквідованих солдатів: Генштаб оновив втрати армії РФ
    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі
    фото з відкритих джерел

    Генштаб оприлюднив нову статистику втрат окупантів під час війни в Україні

    З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила понад 25 тисяч своїх солдатів. Наші захисники знищили 509 артилерійських систем ворога, 1122 танки й майже 200 літаків. Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 25100 (+200) осіб ліквідовано;
    • танків – 1122 (+12) од.;
    • бойових броньованих машин – 2713 (+27) од.;
    • артилерійських систем – 509 (+7) од.;
    • РСЗВ – 172 (+1) од.;
    • засоби ППО – 84 (+1) од.;
    • літаків – 199 (+0) од.;
    • гелікоптерів – 155 (+0) од.;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 1934 (+8) од.;
    • кораблі /катери – 11 (+0) од.;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 341 (+17);
    • спеціальна техніка – 38 (+0);
    • крилаті ракети – 90 (+0).

    Дані Генштабу про втрати росіян на війні в Україні

    Дані Генштабу про втрати росіян на війні в Україні

    У Генштабі повідомили, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися у Слобожанському операційному районі.

    Нагадаємо, раніше у Генштабі поінформували, що Росія звозить поранених солдатів у психлікарні. Так, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти армія війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Понад 25 тис. ліквідованих солдатів: Генштаб оновив втрати армії РФ