Понад 25 тис. ліквідованих солдатів: Генштаб оновив втрати армії РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила понад 25 тисяч своїх солдатів. Наші захисники знищили 509 артилерійських систем ворога, 1122 танки й майже 200 літаків. Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 25100 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1122 (+12) од.;

бойових броньованих машин – 2713 (+27) од.;

артилерійських систем – 509 (+7) од.;

РСЗВ – 172 (+1) од.;

засоби ППО – 84 (+1) од.;

літаків – 199 (+0) од.;

гелікоптерів – 155 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1934 (+8) од.;

кораблі /катери – 11 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 341 (+17);

спеціальна техніка – 38 (+0);

крилаті ракети – 90 (+0).

Дані Генштабу про втрати росіян на війні в Україні

У Генштабі повідомили, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися у Слобожанському операційному районі.

Нагадаємо, раніше у Генштабі поінформували, що Росія звозить поранених солдатів у психлікарні. Так, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника.