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    У Чорному морі знищено ворожий катер (відео)

    Окупанти намагаються розвідати розташування об'єктів цивільної та військової інфраструктури, та зазнають втрат - У Чорному морі знищено ворожий катер (відео)
    Окупанти намагаються розвідати розташування об'єктів цивільної та військової інфраструктури, та зазнають втрат
    скріншот із відео

    Біля Одеси ЗСУ збили ударний безпілотник і потопили катер росіян

    Сьогодні, 7 травня, підрозділи Збройних сил України знищили над Одесою черговий ударний БПЛА типу «Форпост», що намагався розвідати розташування об'єктів цивільної та військової інфраструктури, а також ворожий катер типу «Серна» у Чорному морі. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

    «Одеса. «Мінус» черговий ворожий БПЛА «Форпост», – зазначив Братчук.

    Речник також поінформував, що в акваторії Чорного моря знищено ворожий катер типу «Серна».

    Напередодні стало відомо, що поблизу Зміїного горить ще один російський корабель, – ЗМІ.

    Нагадаємо, раніше «Азов» потопив катер росіян «Раптор».

    Також 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами перекинувся і почав тонути.

    Крейсер «Москва» став найдорожчою військовою втратою Росії – ЗМІ.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Одеса війна Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    У Чорному морі знищено ворожий катер (відео)