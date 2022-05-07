У Чорному морі знищено ворожий катер (відео)

Окупанти намагаються розвідати розташування об'єктів цивільної та військової інфраструктури, та зазнають втрат

Біля Одеси ЗСУ збили ударний безпілотник і потопили катер росіян

Сьогодні, 7 травня, підрозділи Збройних сил України знищили над Одесою черговий ударний БПЛА типу «Форпост», що намагався розвідати розташування об'єктів цивільної та військової інфраструктури, а також ворожий катер типу «Серна» у Чорному морі. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Одеса. «Мінус» черговий ворожий БПЛА «Форпост», – зазначив Братчук.

Речник також поінформував, що в акваторії Чорного моря знищено ворожий катер типу «Серна».

Напередодні стало відомо, що поблизу Зміїного горить ще один російський корабель, – ЗМІ.

Нагадаємо, раніше «Азов» потопив катер росіян «Раптор».

Також 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами перекинувся і почав тонути.

Крейсер «Москва» став найдорожчою військовою втратою Росії – ЗМІ.

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