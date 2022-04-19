Зброя для України: запаси Бундесвера вичерпалися, але Шольц знайшов рішення

Берлін вивчає список запитаної Україною зброї для з'ясування, що можна поставити швидко

ФРН дозволила Україні купати зброю у своїх виробників, оскільки запаси Бундесвера вичерпуються

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що можливості ФРН постачати зброю «майже вичерпані». Однак Німеччина вивчає список зброї, яку запитала Україна, та планує «з'ясувати, що можна поставити швидко».

«Списки включають протитанкову зброю та зброю повітряної оборони», – сказав Шольц журналістам у вівторок у Берліні за підсумками відеоконференції з президентом США Джо Байденом та іншими лідерами країн G7.

За його словами, треба постачати зброю, якою українська армія вже вміє користуватися.

Канцлер наголосив, Шольц також заявив, що НАТО не втручатиметься у конфлікт в Україні.

«НАТО не втручатиметься у конфлікт», – сказав він.

Тим часом росіяни застосоаують зброю, яку не використовували з часів Другої світової.

Вже відомо, що Румунія надасть Україні летальну зброю. Зауважимо, що заради військової допомоги Україні владі Румунії довелося внести поправки до законодавства. Тепер Румунія може постачати озброєння не лише країнам, що входять до блоку НАТО.

Раніше стало відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.