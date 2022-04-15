Джипи і ручна зброя: як воюють в Україні чеченські добровольці

Командир батальйону ім. Шейха Мансура розповів про особливості свого підрозділу

Чеченські військові-добровольці допомагають ЗСУ та тероборонівцям знищувати російських окупантів. Про те, як саме вони це роблять розповів командир батальйону ім. Шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський в інтерв'ю «Главкому».

За його словами, є різниця в задачах, які ставить командування підрозділам ЗСУ та іноземним добровольцям.

Армія стоїть на позиціях з важким озброєнням: танки, гармати тощо. А у чеченських добровольців − джипи й ручна переносна зброя. Вони постійно пересуваються, ведуть розвідувально-диверсійну роботу, влаштовують засідки, мінують. Це − тактика, яка допомогла свого часу виграти першу чеченську війну.

«І чеченців, і кавказців багато в різних добровольчих батальйонах. Служать і в ЗСУ офіційно, в тому числі з нашого батальйону кілька людей перейшли ще у 2017-2018 роках», – сказав командир батальйону.

На його думку, йдеться приблизно про декілька сотень добровольців.

Військовий також висловив думку, що війна в Україні затягнеться на рок.Адже достеменно невідомо, як швидко Росія буде слабшати під санкціями.

Крім цього, він переконаний, що президент РФ буде й надалі витрачати колосальні суми на підтримку «кадировців».

«Я точно знаю, що Путін даватиме їм всі гроші, навіть якщо це будуть останні для Росії гроші, щоби підтримка звідти не послабшала. Але Кадиров і кадировці не виправдали його надії, видно, як вони забуксували, хоча їх рекламували як крутих, непереможних і безстрашних, мовляв, всі мають тікати і здаватися, коли вони наступають. Та вся ця реклама лопнула в Україні», − висловив думку командир.

Нагадаємо, раніше комбат чеченських добровольців розповів про те, що воюють за Росію ті, хто завинив перед Кадировим.

Найближче оточення Рамзана Кадирова в Україні не воює.