Майже 10 тис. захисників вже отримали державні нагороди

За два місяці війни в Україні побільшало на 142 Герої

«Ця війна стала по-справжньому народною»

За два місяці бойових дій 9 тис. 781 захисник України був відзначений державними нагородами. Звання Герой України присвоєно 142 нашим захисникам. Про це сказав у вечірньому зверненні 25 квітня президент України Володимир Зеленський.

Також у понеділок глава держави підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені ще 269 військовослужбовців Збройних Сил України та дев’ять військовослужбовців Головного управління розвідки.

«Українці і українки проявили по-справжньому масову готовність захищати Україну. Будь-якого віку, будь-якого майнового стану, будь-якої освіти – українці і українки однаково встали на захист держави. Ця війна стала по-справжньому народною для України. І показала, що на всій нашій території – від сходу до заходу, від півночі до півдня – українська ідея однаково сильна, однаково всенародна», – зауважив Зеленський.

Як раніше повідомлялося, Рада може проголосувати на присвоєння іноземцям звання «Герой України». Автор законопроєкту пропонує надавати звання «Герой України» іноземцям та особам без громадянства за здійснення ними геройського вчинку, пов’язаного із захистом прав і свобод громадян, незалежності та територіальної цілісності України або визначного трудового досягнення.

Крім цього, звання «Герой України» може бути присвоєно також посмертно іноземцю та особі без громадянства.

Нагадаємо, також Зеленський розповів, скільки населених пунктів вдалося звільнити.