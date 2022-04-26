Стало відомо, скільки жертв внаслідок обстрілів залізниці

Внаслідок обстрілу залізничних вузлів загинув залізничник

25 квітня окупанти завдали ударів залізничних вузлах на Рівненщині, Львівщині та Вінничині. На жаль, підступні дії ворога забрали життя залізничника. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

За його даними, один залізничник загинув, що чотири – отримали поранення.

«Так закінчується сьогоднішній день (25 квітня – ред.) , коли російські війська обстріляли п’ять наших станцій», – констатував Камишін.

Раніше Камишін говорив, що до останнього сподівався, що один залізничник, якого вважали зниклим безвісти, залишився живим. Проте його знайшли під уламками однієї зі станцій. Він загинув. Ідеться про працівника станції в Козятині, що на Вінничині.

Керівник «Укрзалізниці» повідомляв, що 25 квітня вранці під обстріл російських фашистів потрапили п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні. Затримувалися щонайменше 16 пасажирських потягів та є постраждалі.

Також повідомлялося, що на Львівщині спалахнули пожежі через ракетні удари росіян. Уламки збитих ракет могли впасти у Золочівському районі.

Ще російські війська завдали два ракетних удари по залізничних об'єктах Рівненської області. Обійшлося без жертв.

Також Вінниччина вранці здригнулася від вибухів.

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