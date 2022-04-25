Окупанти виганяють людей із села на Херсонщині

Рашисти наказали людям до 28 квітня залишити Велику Олександрівку на Херсонщині

Російські окупанти продовжують порушувати права людей на тимчасово захоплених територіях України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 25 квітня.

На тимчасово захопленій території Херсонської області в селищі міського типу Велика Олександрівка окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність у термін до 28 квітня залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію, заявили загарбники.

На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Енергодар, співробітниками федеральної служби безпеки РФ продовжується проведення фільтраційних заходів.

На тимчасово захоплених територіях Харківщини та Луганщини окупанти займаються мародерством, крадіжками та пограбуванням місцевого населення. Особливу увагу приділяють «вилученню» алкогольних напоїв та продуктів харчування.

Генштаб повідомляє, що на Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон - Миколаїв та Херсон - Кривий Ріг. Проводить перегрупування військ, закріплюється на місцевості, посилює угруповання ствольної та реактивної артилерії, здійснює накопичення боєприпасів та ПММ.

Відомо, що військові РФ зібрали велику кількість техніки та особового складу на одній з ділянок лінії фронту та намагаються просуватися в напрямку Запоріжжя.

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