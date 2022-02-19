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    Мали створити картинку для російських ЗМІ: поліція викрила організаторів проплачених мітингів

    Під час обшуків поліцейські вилучили прапори, банери та іншу атрибутику із лозунгами - Мали створити картинку для російських ЗМІ: поліція викрила організаторів проплачених мітингів
    Під час обшуків поліцейські вилучили прапори, банери та іншу атрибутику із лозунгами
    фото: npu.gov.ua

    Планувалося вивести до Офісу Президента 1500 осіб

    Правоохоронці затримали групу людей, яка, за даними МВС, «відповідала за пошук та збір громадян, що за грошову винагороду брали б участь у мітингах. Про це повідомила Національна поліція України.

    20 лютого вони планували провести в Києві масові заходи, головним завданням яких є дестабілізація ситуації в державі та створення «телекартинки» для російських пропагандистських ЗМІ. Планувалося вивести до Офісу Президента 1500 осіб.

    Під час обшуків поліцейські вилучили прапори, банери та іншу атрибутику із лозунгами, «чорнові» записи, десятки мобільних телефонів та банківських карток».

    Раніше стало відомо, що керівництво Російської Федерації розглядає можливість організації терористичного акту на одному із підприємств так званих ДНР та ЛНР, який має призвести до технологічної катастрофи в регіоні, загибелі значної кількості місцевих мешканців та створення приводу для нападу, так званого «casus belli».

    Раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська готують серію терактів на Донбасі. Спецслужби Росії із залученням «вагнерівців» можуть влаштувати підриви житлових будинків із метою вчинення серій провокацій.

    Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України.

    Як стало відомо, Росія для повномасштабного вторгнення в Україну може інсценувати хімічну атаку – The Washington Post. Також Росія накопичує запаси крові біля кордонів України – Пентагон.

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    Теги: Національна поліція України МВС ЗМІ поліція час
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    Мали створити картинку для російських ЗМІ: поліція викрила організаторів проплачених мітингів