З'явилося відео обстрілу журналістів та нардепів на Донбасі

Делегація потрапила під вогонь бойовиків

З'явилось відео із Донбасу, де обстріляли українських народних депутатів та іноземних журналістів. На відео чути вибухи, передає речниця «Слуги народу».

На кадрах можна побачити, як голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія та інші парламентарі перебувають в укритті. У той же час можна почути вибухи.

Як повідомив народний депутат Віталій Безгін, усі цілі.

У той же час заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що обстріл стався поблизу Новолуганського.

«Міністр Внутрішніх справ Денис Монастирський, група народних депутатів, а також 25 іноземних журналістів, щойно підпали під міноментний обстріл на позиції 30 Бригади. У районі смт Новолуганського. Журналісти CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли на власні очі переконатися хто справді готується до наступу на мирну Україну», – написав Геращенко.

Народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули на військовому літаку в зону проведення Операції Об'єднаних сил. Депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації.

«Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, очільник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, народні депутати Юрій Мисягін, Мар’яна Безугла прибули в зону проведення ООС», – написала прессекретарка фракції.

За її інформацією, народні депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції військових.

Тим часом розвідка попереджує, що російські терористи замінували будівлі в окупованому Донецьку.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 лютого приїзджав у район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, де загострилася ситуація практично по всій лінії фронту.

Глава держави оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних Сил України. Крім того, Зеленський пообідав із військовими.

Володимир Зеленський особисто вийшов у море, а також ознайомився з порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря.