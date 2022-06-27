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  4. Голова Луганської ОВА звернувся до жителів Лисичанська
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    Події в Україні

    Голова Луганської ОВА звернувся до жителів Лисичанська

    Голова Луганської ОВА звернувся до жителів Лисичанська
    фото з відкритих джерел

    Місцева влада закликає мешканців негайно евакуюватися

    Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців Лисичанська терміново евакуюватися з міста. Про це він написав в Telegram.

    «Шановні мешканці Лисичанської міської територіальної громади та їх рідні! У зв’язку з існуванням реальної загрози життю та здоров’ю, закликаємо терміново до евакуації! Ситуація у місті надважка! Збережіть себе та своїх рідних. Подбайте про дітей! Будьте впевнені, про вас подбають у містах евакуації на території України», – написав Гайдай.

    Телефони з питань евакуації:

    • 050 208 92 23;
    • 095 513 80 91;
    • 050 986 42 10;
    • 066 464 22 83.

    Раніше повідомлялося, що після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні останньої фортеці Луганщини – Лисичанська.

    Авіаудари завдано по місту, а також в районі Білої Гори. Руйнувань багато – Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо.

    Крім цього, окупанти ведуть бої в межах самого Лисичанська і досягли шахти та желатинової фабрики на околиці міста.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Голова Луганської ОВА звернувся до жителів Лисичанська