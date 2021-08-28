В окупованому Севастополі танцівниці вальсували з танками (відео)

Під музичний супровід два танки «синхронно кружляли» в ритмі вальсу навколо третього

Дивний танець з танками показали відвідувачам форуму «Армія-2021» в окупованому Криму. Шоу з військовою технікою пройшло 27 серпня.

Як свідчать відзняті на дійстві кадри, крім прокату бойової техніки й змагань машин окупаційна влада вирішила потішити гостей «вальсом» танків.

Временно оккупированный Севастополь. Я даже не знаю, как этот звиздец комментировать.

При Украине точно такого не было. Любую, абсолютно любую территорию, куда приходит Россия, она превращает в сумасшедший дом. Нищий сумасшедший дом с лишёнными прав и свобод пациентами pic.twitter.com/M24mLmyDKs — Մιtαuskαs (@A_Vit_) August 27, 2021

Організатори чомусь встромили у гармату одного з танків кошик з квітами. Всього у танці взяли участь три одиниці техніки.

Під музичний супровід два танки «синхронно кружляли» в ритмі вальсу навколо третього, що виставив гармату в бік глядачів.

Попереду техніки танцювала група жінок у сукнях.

Раніше в мережі показали жахи міської лікарні окупованого Севастополя. В палатах повна антисанітарія. На вікнах відсутні москітні сітки. Санвузол в цвілі.