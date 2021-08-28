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    Події в Україні

    В окупованому Севастополі танцівниці вальсували з танками (відео)

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    Попереду техніки танцювала група жінок у сукнях - В окупованому Севастополі танцівниці вальсували з танками (відео)
    Попереду техніки танцювала група жінок у сукнях
    Фото: скріншот із відео

    Під музичний супровід два танки «синхронно кружляли» в ритмі вальсу навколо третього

    Дивний танець з танками показали відвідувачам форуму «Армія-2021» в окупованому Криму. Шоу з військовою технікою пройшло 27 серпня.

    Як свідчать відзняті на дійстві кадри, крім прокату бойової техніки й змагань машин окупаційна влада вирішила потішити гостей «вальсом» танків.

    Організатори чомусь встромили у гармату одного з танків кошик з квітами. Всього у танці взяли участь три одиниці техніки.

    Під музичний супровід два танки «синхронно кружляли» в ритмі вальсу навколо третього, що виставив гармату в бік глядачів.

    Попереду техніки танцювала група жінок у сукнях.

    Раніше в мережі показали жахи міської лікарні окупованого Севастополя. В палатах повна антисанітарія. На вікнах відсутні москітні сітки. Санвузол в цвілі.

    Теги: Росія Севастополь Twitter влада
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    В окупованому Севастополі танцівниці вальсували з танками (відео)