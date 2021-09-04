В Україну не пустили топменеджера російського холдингу. Він відвідував Крим

Росіянин планував потрапити в Україну у власних справах, начебто для зустрічі з друзями

Порушнику заборонили в'їзд в Україну на 3 роки та відправили зворотним рейсом до Варшави

Прикордонники не пропустили в Україну топменеджера російського холдингу, який незаконно у 2017 році відвідував окупований Крим. Як повідомили у Держприкордонслужбі, громадянина Росії виявили в пункті пропуску «Жуляни» минулої доби.

«Росіянин прилетів на столичне летовище рейсом з Варшави, однак потрапити в Україну йому не вдалося. Під час перевірки прикордонники встановили, що іноземець 1997 року народження влітку 2017 року незаконно відвідував територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим», – зазначається у повідомленні.

За інформацією прикордонників, іноземець виявився топменеджером одного з холдингів, який об’єднує бізнес, інвесторів та менеджерів. Чоловік планував потрапити в Україну у власних справах, начебто для зустрічі з друзями.

«Порушнику заборонили в'їзд в Україну на 3 роки та відправили зворотним рейсом до Варшави», – зазначили у Держприкордонслужбі.

Раніше повідомлялося, що Україна забороняє з 1 вересня в’їзд на свою територію автомобілям із реєстрацією на непідконтрольному Молдові Придністров’ї.

Також українські прикордонники очікують на початку вересня прибуття в країну декількох десятків тисяч хасидів. Паломники приїдуть для святкування іудейського Нового року Рош га-Шана.

Крім того, працівники Вишгородського районного управління поліції спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби під час патрулювання території зони відчуження виявили поблизу КПП «Дитятки» трьох молодиків, які проникли на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-пропускні пункти.