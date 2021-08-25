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    Глава МЗС Австрії різко відповів Лаврову на пропозицію відвідати окупований Крим

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    Глава МЗС Австрії зазначив, що небажання відвідувати окупований Крим &laquo;частина того пакету розбіжностей, де у нас дуже чітка лінія&raquo; - Глава МЗС Австрії різко відповів Лаврову на пропозицію відвідати окупований Крим
    Глава МЗС Австрії зазначив, що небажання відвідувати окупований Крим «частина того пакету розбіжностей, де у нас дуже чітка лінія»
    Фото: flickr.com/iaea_imagebank

    Шалленберг: «У даний час у нас немає ні бажання, ні наміру направити делегацію в Крим»

    Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг відкинув запрошення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова відвідати окупований Крим. Про це повідомляє ТАСС.

    На зустрічі з глава МЗС Лавров звинуватив Шалленберга в тому, що у міністра «немає бажання дізнатися, що ж насправді відбувається в Криму».

    Той відповів, що не має наміру направляти делегацію до Криму.

    «У даний час у нас немає ні бажання, ні наміру направити делегацію в Крим. Як я вже зазначив. Це частина того пакету розбіжностей, де у нас дуже чітка лінія», – сказав він.

    Шалленберг додав, що «із задоволенням поїде в Москву при найближчій можливості».

    Нагадаємо, Сергій Лавров дав інтерв'ю угорському виданню «Мадяр Немзет», в якому тема ненависної України посіла чільне місце. Соратник Путіна висловив обурення порадою, яку президент України Володимир Зеленський дав мешканцям України, які відчувають себе росіянами.

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    Теги: МЗС Крим Сергій Лавров
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    Глава МЗС Австрії різко відповів Лаврову на пропозицію відвідати окупований Крим