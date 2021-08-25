Глава МЗС Австрії різко відповів Лаврову на пропозицію відвідати окупований Крим

Глава МЗС Австрії зазначив, що небажання відвідувати окупований Крим «частина того пакету розбіжностей, де у нас дуже чітка лінія»

Шалленберг: «У даний час у нас немає ні бажання, ні наміру направити делегацію в Крим»

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг відкинув запрошення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова відвідати окупований Крим. Про це повідомляє ТАСС.

На зустрічі з глава МЗС Лавров звинуватив Шалленберга в тому, що у міністра «немає бажання дізнатися, що ж насправді відбувається в Криму».

Той відповів, що не має наміру направляти делегацію до Криму.

«У даний час у нас немає ні бажання, ні наміру направити делегацію в Крим. Як я вже зазначив. Це частина того пакету розбіжностей, де у нас дуже чітка лінія», – сказав він.

Шалленберг додав, що «із задоволенням поїде в Москву при найближчій можливості».

Нагадаємо, Сергій Лавров дав інтерв'ю угорському виданню «Мадяр Немзет», в якому тема ненависної України посіла чільне місце. Соратник Путіна висловив обурення порадою, яку президент України Володимир Зеленський дав мешканцям України, які відчувають себе росіянами.