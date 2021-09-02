Страх перед санкціями: російський банк ВТБ відмовився заходити в Крим

Російський банк ВТБ відмовився працювати в Криму через загрозу європейських і американських санкцій

Російський банк ВТБ не має наміру заходити на окупований півострів Крим через загрозу санкцій з боку ЄС та США. Про це заявив глава ВТБ Андрій Костін під час Східноекономічного форуму у Владивостоці, передає «Главком» з посилання на російські ЗМІ.

За словами Костіна, усі потреби в банківському секторі на анексованому півострові закривають банк «Росія» і РНКБ, а тому іншим великим банківським установам немає потреби заходити туди.

При цьому він визнав, що після 2014 року, коли Крим був окупований РФ, для російських банків, які раніше працювали на півострові, з'явилася загроза санкцій, а кредитування різко знизилося.

Говорячи про наслідки приходу в Крим для великих російських фінансових організацій, Костін зазначив: «Це неможливо, це потрапляння відразу під всі санкції – європейські, американські».

Нагадаємо, Україна планує перерахувати збитки від захоплення росіянами Криму. Кінцева сума компенсації буде названа після звільнення півострова.

Нагадаємо, на інавгураційному саміті Кримської платформи всі делегати підписали спільну Декларацію, у якій визнають Росію окупантом і засуджують порушення і обмеження прав людини в Криму, мілітаризацію Криму, перешкоджання правам і свободам судноплавства, зміну демографічної структури півострову шляхом переселення громадян РФ до Криму.

Президент Зеленський запросив Росію долучитися до Кримської платформи. У Путіна пропозицію відкинули.





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