Подоляк та Арахамія підтвердили, що поїдуть на переговори до Маріуполя

Українські переговорники прагнуть домовитися про евакуацію цивільних та військових

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив, що готовий приїхати до Маріуполя задля перемовин із росіянами, аби евакуювати звідти цивільних та військових.

«Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів», – написав Подоляк у Twitter.

Також готовність прибути до Маріуполя підтвердив і народний депутат Давид Арахамія.

«Ми з Михайлом Подоляком готові прибути до Маріуполя для проведення переговорів із російською стороною щодо евакуації нашого військового гарнізону і мирних жителів. Представники нашої делегації підтримують постійний зв’язок з українськими силами в Маріуполі. Сьогодні в розмові із захисниками міста була озвучена пропозиція провести безпосередньо на місці переговорний раунд щодо евакуації нашого військового гарнізону. Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент як тільки отримаємо підтвердження російської сторони», – написав Давид Арахамія.

Раніше заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар розповів, що Подоляк та Арахамія можуть приїхати на переговори до Маріуполя.

«Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони з міста Маріуполь зі стрілецькою зброєю для того, щоб врятувати особовий склад, ввірений нам, евакуювати наших поранених та забрати тіла загиблих і поховати їх з почестями на території, непідконтрольній РФ», – оголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обміняти російських військовополонених на цивільних та захисників Маріуполя.

Українська влада наразі очікує на відповідь Кремля.

Нагадаємо, сьогодні полк «Азов» опублікував відео із Маріуполя – міста у ворожій облозі, захисники якого стримують наступ російських окупантів уже більше місяця. На кадрах видно тіла загиблих українців. Деякі з них лежать біля автомобілів, деякі – просто на землі. Командир 36 бригади морпіхів, яка також боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі. Він зазначив, що це може бути його останньою заявою, адже в захисників «залишилося лише кілька днів, а то й годин». Читайте також: Битва за Донбас. Як Україна і Росія підготувались до вирішальної фази війни



