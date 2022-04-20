«Азов»: Арахамія і Подоляк готові приїхати в Маріуполь для перемовин із росіянами про евакуацію

Захисники Маріуполя можуть евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк та народний депутат Давид Арахамія, які представляють українську сторону на переговорах із Росією, запевняють, що готові поїхати на перемовини в місто Маріуполь. Вони прагнуть домовитися про евакуацію військового гарнізону, який тут залишився, обговорити це питання з Мединським та Слуцьким. Про це у відеозверненні заявив заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар.

«Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони з міста Маріуполь зі стрілецькою зброєю для того, щоб врятувати особовий склад, ввірений нам, евакуювати наших поранених та забрати тіла загиблих і поховати їх з почестями на території, непідконтрольній РФ», – оголосив він.

Святослав Паламар також додав: «Умови Росії щодо здачі зброї та здачі в полон наших захисників не підтримуємо. Ми закликаємо: для того, щоб могли позбирати тіла загиблих, щоб цивільні могли покинути територію «Азовсталі» припинити бомбардування, не на словах, а на ділі запровадити режим тиші».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обміняти російських військовополонених на цивільних та захисників Маріуполя.

Українська влада наразі очікує на відповідь Кремля.