Зеленський: Росія має бути визнана державою-спонсоркою тероризму
Російські війська необхідно визнати терористичною організацією, зазначив Зеленський
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що світ повинен визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Про це президент сказав у нічному зверненні.
Натомість російські війська, на думку президента України, необхідно визнати терористичною організацією.
Також глава держави наголосив на тому, що санкції проти країни-агресорки необхідно посилювати. Якщо санкції будуть болісними для російської воєнної машини та держави в цілому, це може змусити Росію шукати миру.
«Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, а російські збройні сили повинні бути визнані терористичною організацією», – заявив Зеленський.
Зазначимо, що є лише чотири країни, які наразі вважаються державними спонсорами тероризму з боку США: Північна Корея, Іран, Куба та Сирія.
Раніше Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до світової спільноти щодо необхідності визнання російської федерації терористичною державою.
З заявою про підтримку ініціативи виступив цілий ряд світових політиків.