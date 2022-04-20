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    Події в Україні

    Зеленський: Росія має бути визнана державою-спонсоркою тероризму

    Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців - Зеленський: Росія має бути визнана державою-спонсоркою тероризму
    Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців
    фото: Офіс президента

    Російські війська необхідно визнати терористичною організацією, зазначив Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський переконаний, що світ повинен визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Про це президент сказав у нічному зверненні.

    Натомість російські війська, на думку президента України, необхідно визнати терористичною організацією.

    Також глава держави наголосив на тому, що санкції проти країни-агресорки необхідно посилювати. Якщо санкції будуть болісними для російської воєнної машини та держави в цілому, це може змусити Росію шукати миру.

    «Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, а російські збройні сили повинні бути визнані терористичною організацією», – заявив Зеленський.

    Зазначимо, що є лише чотири країни, які наразі вважаються державними спонсорами тероризму з боку США: Північна Корея, Іран, Куба та Сирія.

    Раніше Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до світової спільноти щодо необхідності визнання російської федерації терористичною державою.

    З заявою про підтримку ініціативи виступив цілий ряд світових політиків.


    Теги: росія окупанти США санкції війна тероризм Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський: Росія має бути визнана державою-спонсоркою тероризму