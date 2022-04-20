Зеленський: Росія має бути визнана державою-спонсоркою тероризму

Російські війська необхідно визнати терористичною організацією, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що світ повинен визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Про це президент сказав у нічному зверненні.

Натомість російські війська, на думку президента України, необхідно визнати терористичною організацією.

Також глава держави наголосив на тому, що санкції проти країни-агресорки необхідно посилювати. Якщо санкції будуть болісними для російської воєнної машини та держави в цілому, це може змусити Росію шукати миру.

«Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, а російські збройні сили повинні бути визнані терористичною організацією», – заявив Зеленський.

Зазначимо, що є лише чотири країни, які наразі вважаються державними спонсорами тероризму з боку США: Північна Корея, Іран, Куба та Сирія.

Раніше Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до світової спільноти щодо необхідності визнання російської федерації терористичною державою.

З заявою про підтримку ініціативи виступив цілий ряд світових політиків.



