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    Грибник, якого дві доби шукали в Карпатах, сам знайшов дорогу додому

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    Із чоловіком нібито все добре - Грибник, якого дві доби шукали в Карпатах, сам знайшов дорогу додому
    Із чоловіком нібито все добре
    Фото ДСНС Закарпаття

    Зниклого шукали рятувальники, кінологи з собаками і місцеві жителі

    Грибник, якого шукали в Карпатах дві доби рятувальники двох областей, знайшовся. Чоловік самостійно повернувся додому. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпатської області.

    Про повернення заблукалого грибника в лісовому масиві біля села Лопушне Тячівського району в ДСНС повідомили його рідні ввечері 12 жовтня.

    Зазначається, що чоловік повернувся додому самостійно.

    Стан його здоров'я задовільний. Медичної допомоги він не потребує. Пошуки припинені, додали в регіональному управлінні ДСНС.

    Нагадаємо, співробітники ДСНС Закарпатської та Івано-Франківської областей дві доби шукали в лісі заблукалого чоловіка. До пошуків залучили кінологів із собаками і місцевих жителів. Обстежено було понад 60 гектарів гірської місцевості.

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    Теги: ДСНС рятувальники чоловік
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    Грибник, якого дві доби шукали в Карпатах, сам знайшов дорогу додому