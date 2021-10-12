Грибник, якого дві доби шукали в Карпатах, сам знайшов дорогу додому
Зниклого шукали рятувальники, кінологи з собаками і місцеві жителі
Грибник, якого шукали в Карпатах дві доби рятувальники двох областей, знайшовся. Чоловік самостійно повернувся додому. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпатської області.
Про повернення заблукалого грибника в лісовому масиві біля села Лопушне Тячівського району в ДСНС повідомили його рідні ввечері 12 жовтня.
Зазначається, що чоловік повернувся додому самостійно.
Стан його здоров'я задовільний. Медичної допомоги він не потребує. Пошуки припинені, додали в регіональному управлінні ДСНС.
Нагадаємо, співробітники ДСНС Закарпатської та Івано-Франківської областей дві доби шукали в лісі заблукалого чоловіка. До пошуків залучили кінологів із собаками і місцевих жителів. Обстежено було понад 60 гектарів гірської місцевості.