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    У Сумах рятувальники допомогли чоловікові, якого засмоктало болото

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    У Сумах чоловік потрапив до болотяної пастки - У Сумах рятувальники допомогли чоловікові, якого засмоктало болото
    У Сумах чоловік потрапив до болотяної пастки
    Фото: ДСНС у Сумській області

    Постраждалий не зміг самотужки вибратися з болота і потребував сторонньої допомоги

    Близько 5 години ранку 31 жовтня у Сумах чоловік потрапив до болотяної пастки, з якої самотужки вибратися не зміг. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Сумській області.

    Надзвичайна подія трапилася у Сумах. Повідомляється, що чоловік тривалий час кликав по допомогу. Згодом постраждалого почув один із жителів дачного кооперативу. Виклик до служби порятунку про цю подію надійшов о 8:09. На місце події одразу виїхало 5 осіб особового складу та 1 одиниця техніки другої  державної пожежно-рятувальної частини.

    Співробітники ДСНС прибули на місце події, змогли підійти до потерпілого, обв'язати його мотузкою, витягнути на тверду поверхню та переодягли в теплий, чистий одяг. Після чого транспортували до карети швидкої.

    Як повідомлялося раніше, на Одещині жінка 1987 року народження впала у колодязь глибиною 8 метрів. З численними переломами її було госпіталізовано.

    ДСНС рятувальники чоловік
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