Як тривала ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва (фото, відео)

Над ліквідацією пожежі працювали майже чотири десятки вогнеборців

Головне управління ДСНС у Києві оприлюднило фоторепортаж і відео з ліквідації пожежі, що сталася 12 жовтня вранці у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Костельній, 2-В у Шевченківському районі столиці.

Пожежа виникла на даху будинку близько 07:36 і була ліквідована о 8:38 на площі 200 кв. м.

Було проведено евакуацію мешканців.

На місці працювало 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 39 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 10 жовтня сталася пожежа в багатоповерхівці на проспекті Оболонському, 13. Внаслідок пожежі пошкоджено двері обох ліфтів, троє дверей загального коридору, закопчено стіни та стелю поверху, пошкоджено телекомунікаційні системи.