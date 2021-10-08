У Києві зник безвісти чоловік із інвалідністю (фото)

Пошуки чоловіка тривають уже три дні

Столичні правоохоронці розшукують безвісті зниклого Івана Грохольського, 1989 року народження. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До Деснянського управління поліції із заявою про зникнення чоловіка звернулася його мати. Вона повідомила про те, що 5 жовтня син пішов із квартири на вулиці Будищанській та до теперішнього часу не повернувся. Також жінка додала, що син не вперше зникає з дому.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство, з додатковою кваліфікацією – безвісно зниклий) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік має захворювання ДЦП та при ходьбі шкутильгає з нахилом вперед.

Прикмети зниклого: на вигляд 30 років, зріст близько 180 см, худорлявої статури, волосся коротке темне, карі очі.

Був одягнений: сині джинси, темно-синя футболка в дрібну стрічку, чорна куртка з каптуром та чорні туфлі.

Розшукується Іван Грохольський

Поліція звертається до всіх, хто може допомогти у розшуку зниклого, з проханням надати інформацію за номерами чергової частини Деснянського управління поліції: (044) 515–87–83, (067) 650-69-22 або102.

Нагадаємо, днями поліція Київщини розшукувала Польського Дмитра 2009 р.н., Штикова Максима 2009 р.н., та Мостіпана Дмитра 2008 р.н., які втекли зі школи. Хлопців знайшли кукурудзяному полі, де вони блукали серед ночі та навіть зробили схованку.