На Одещині в місті Рені сталася стрілянина, одну людину поранено



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Повідомлення про пораненого чоловіка надійшло до поліції близько 21:00 від лікарів

Особа зловмисника встановлюється, вживаються заходи для його затримання

Ввечері у п’ятницю, 2 жовтня 2020 року, 50-річний житель міста Рені, що на Одещині, отримав вогнепальне поранення.

Наразі його ушпиталено, повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

«Попередньо встановлено, що вогнепальні поранення з невстановленої зброї потерпілий отримав на вулиці від невідомого», – зазначається у повідомленні.

Повідомлення про пораненого чоловіка надійшло до поліції близько 21:00 від лікарів. Одразу ж на місце події було скеровано слідчо-оперативну групу районного відділу поліції. Для координації роботи місцевих правоохоронців до Рені виїхало керівництво обласного ГУНП.

Наразі особа зловмисника встановлюється, вживаються заходи для його затримання.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. ст. 15 і 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

Нагадаємо, 2 жовтня, близько 11 години до київської поліції надійшла інформація про начебто стрілянину на площі Вокзальній. За викликом виїхала слідчо-оперативна група та представники інших профільних служб поліції. Поліція встановлює обставини інциденту на Центральному залізничному вокзалі.