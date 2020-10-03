На Луганщині знайшли останки чотирьох людей, яких вважали зниклими безвісти



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На Луганщині продовжують великі лісові пожежі

Зараз нараховують 11 загиблих, одна людина – безвісно зникла

На Луганщині, де продовжують великі лісові пожежі, виявили останки 4 людей, які вважалися зниклими безвісти, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

У суботу було знайдено останки: Наталії Андрієвої, 1964 року народження, Світлани Помещик, 1947 р.н., Любові Чумак, 1956 р.н., та Валентини Шушулкової, 1938 р.н.

Зараз нараховують 11 загиблих, одна людина – безвісно зникла.

«Співробітниками слідчо-оперативних груп, які продовжують проведення першочергових слідчих дій, а саме огляд місця події, допити потерпілих та свідків, виявлено у с. Сиротине та с. Воронове під завалами зруйнованих будинків тіла (фрагменти тіла) людей, які значились як безвісно зниклі», – заявляють в МВС.

Як повідомлялося раніше, за фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Волонтери з благодійного фонду «Повернись живим» оприлюднили відеозапис, на якому двоє бойовиків підпалюють траву неподалік позицій українських підрозділів на Луганщині.

Нагадаємо, на території Луганської області продовжується гасіння пожеж, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.