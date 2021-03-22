ВООЗ цього тижня назве тварину, від якої ковід перейшов до людини

До пандемії у Китаї були популярними ринки, де продавали диких тварин, зокрема кажанів

Цього тижня ВООЗ оприлюднить доповідь експертів, які відвідали раніше китайський Вухань

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я схиляються до того, що походження коронавірусу пов'язане з торгівлею тваринами в Китаї. Про це повідомляє Bloomberg.

Цього тижня ВООЗ оприлюднить доповідь експертів, які відвідали раніше китайський Вухань. За даними видання, у доповіді буде приведена версія, згідно з якою новий коронавірус може бути схожий за походженням з вірусом, який викликає тяжкий гострий респіраторний синдром.

Його початковими носіями були кажани, до людей він перейшов через невеликих ссавців - гімалайських Росса.

У публікації наводяться слова британського зоолога Пітера Дасзака, який повідомив, що на ринку у Вухані продавали тварин, які могли заразитися новим коронавірусом від кажанів і передати його людині.

Додамо, що наразі існують різні версії походження цього коронавірусу. Зокрема, деякі науковці припускають, що поширення хвороби почалось вісім років тому.

Нагадаємо, 11 березня 2020 року, понад рік тому ВООЗ оголосила про початок пандемії Covid-19.

Нещодавно експерти ВООЗ заявили, що масштаб пандемії коронавірусу у Вухані був більшим, ніж вважалося.

Раніше міжнародна група вчених Всесвітньої організації охорони здоров'я припускає, що Covid-19 міг циркулювати за межами китайського міста Вухань до перших зареєстрованих випадків. Місцем виникнення коронавірусу може бути не Вухань.

Зараз у світі поширюється кілька видів нових штамів коронавірусу, серед яких мутований Covid з Британії, ПАР, Бразилії та Японії. При цьому у ВООЗ заявили, що географія нових штамів коронавірусу розширилася. Тільки «британський» Covid виявили вже в 86 країнах.