Сотню рідкісних тварин люди викинули на вулицю, вони замерзли на смерть (фото)

Українців закликали не залишати тварин помирати, а звертатися до волонтерів

Одразу у двох українських містах на вулицях знайшли десятки мертвих кажанів. Рудих вечірниць, які занесені до Червоної книги, викинули просто із вікон багатоповерхівок.

Тварини не змогли вижити на сильному морозі. Моторошні інциденти трапилися у Херсоні та Івано-Франківську. Про них у фейсбуці повідомила волонтерська спільнота Ukrainian Bat Rehabilitation Cent.

Там кажанів викинули на вулицю, коли стовпчики термометрів опустилися аж до -15 градусів морозу. Тварин виявили біля будинку на вулиці Покришевій.

«Олена Беспалько поїхала рятувати, але було вже пізно. Кажани провели на землі добу. 16 рудих вечірниць – усі загинули», – зазначили волонтери.

В Івано-Франківську понад 100 рідкісних тварин знайшли біля багатоповерхівки на вулиці Угорницькій. Їх врятувала волонтерка Мар'яна Рарик.

На жаль, 78 кажанів замерзли на смерть. Ще 23 вдалося врятувати, проте вони зараз перебувають у важкому стані та потребують реабілітації.

Найімовірніше, що руді вечірниці ховалися на балконах багатоповерхівок від холоду. А мешканці, виявивши кажанів у сховках, просто повикидали їх з вікон.

Зоозахисники наголосили, що кажани не можуть жити на морозі. Українців закликали не залишати тварин помирати, а звертатися до волонтерів.



