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    У німецькому зоопарку згорів мавпятник: загинули близько 30 тварин

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    У німецькому зоопарку згорів мавпятник: загинули близько 30 тварин

    Причиною пожежі могли стати повітряні ліхтарики

    У ніч на 1 січня в німецькому місті Крефельд згорів мавпятник. У результаті події загинуло близько 30 тварин.

    Про це йдеться на сайті місцевої поліції.

    Загинули п'ять орангутангів, дві горили, шимпанзе і кілька мавп, а також птахи і кажани. Двох шимпанзе врятували пожежники, вони отримали опіки, але їх стан стабільний.

    Пресслужба зоопарку повідомила, що у вогні загинули всі тварини з мавпятника. Уцілів розташований неподалік «Сад горил» і тамтешнє сімейство Кідого.

    Пожежа почалася незабаром після півночі, причина його поки що невідома. За попередньою інформацією, причиною пожежі могли стати повітряні ліхтарики, які запускали в рамках святкування Нового року.

    Через трагедію роботу зоопарку припинено.

    Зоопарк у Крефельді відкрили 1975 року, його щорічно відвідують близько 400 тисяч осіб.

    пожежа Німеччина зоопарк тварини
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