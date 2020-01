У німецькому зоопарку згорів мавпятник: загинули близько 30 тварин

Причиною пожежі могли стати повітряні ліхтарики

У ніч на 1 січня в німецькому місті Крефельд згорів мавпятник. У результаті події загинуло близько 30 тварин.

Про це йдеться на сайті місцевої поліції.

Загинули п'ять орангутангів, дві горили, шимпанзе і кілька мавп, а також птахи і кажани. Двох шимпанзе врятували пожежники, вони отримали опіки, але їх стан стабільний.

Пресслужба зоопарку повідомила, що у вогні загинули всі тварини з мавпятника. Уцілів розташований неподалік «Сад горил» і тамтешнє сімейство Кідого.

Germany: Fire kills all animals inside monkey sanctuary at Krefeld Zoohttps://t.co/vzbLus7Y8S Terrible News.Maybe it’s time to rethink about using fireworks for parties.They are killing animals, starting fires and it’s all for people’s entertainment. Well, it’s not entertaining pic.twitter.com/rfgbiDc9st