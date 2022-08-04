ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні (відео)

У Херсоні зафіксовані вибухи в районі залізничного мосту через Дніпро

У ніч проти четверга, 4 серпня, на тимчасово окупованій частині Херсонщини знову пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про прильоти у районі Антонівського залізничного мосту. Пізніше інформацію підтвердив СтратКому ЗСУ у Telegram.

«Рівно опівночі, що підтверджує час на відеореєстраторі, «карета з прИнцами» перетворилась в фаєр-шоу і концерт на ЗД Антонівському мосту. Попадання схоже були не тільки по самому мосту, а і по «гуманітарці і міндобривах», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються відновити Антонівський міст у Херсоні.

Як повідомлялося, у вівторок, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Жителі Херсона повідомляли, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Після вибухів у місті було чути звуки пострілів.

Російські загарбники підтвердили пошкодження Антонівського мосту під Херсоном, по якому вночі вдарили українські захисники.

Декілька джерел підтвердили «Главкому», що Антонівський міст, що з’єднує окупований Херсон із лівобережжям, зокрема, з Олешками та Голою Пристанню, станом на ранок 27 липня непридатний для користування.