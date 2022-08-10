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Зеленський розповів про плани після деокупації Криму

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський розповів про плани після деокупації Криму
Зеленський розповів, що буде після деокупації Криму
фото: Офіс президента

Україна готує програми відновлення Криму після деокупації й обіцяє захист корінних народів

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський повідомив про підготовку до проведення саміту Кримської платформи 2022 року.

«Ми започаткували Кримську платформу – ключовий дипломатичний майданчик для роботи зі звільнення Криму. Кримська платформа працюватиме й цьогоріч. Ми вже готуємо цей саміт. Кримська тематика звучить на всіх міжнародних майданчиках, де обговорюється російська війна проти нашої держави. Історія глобального реагування на захоплення Росією Криму, точніше – недостатність такого реагування, слугує зараз одним із найкращих аргументів для посилення санкцій проти Росії. Світ починає визнавати, що в 14-му році помилився, коли вирішив не давати відповіді на повну силу на перші агресивні кроки Росії», – зазначив глава держави.

Він також зауважив, що Україна – рідна для народів, чиї національні культури й прагнення формувались у Криму. 

«Тому коли ми працюємо для звільнення півострова, ми боремось і за відновлення територіальної цілісності нашої держави, і за повернення дому корінним народам України. Я вірю, що так і буде. Я знаю, що ми повернемося в український Крим. І я вдячний усім нашим партнерам та міжнародним організаціям, які допомагають нам у цьому», – заявив Зеленський.

Він також сказав, що поки зарано розголошувати всі деталі, але цьогоріч робота Кримської платформи буде не менш вагомою та представницькою, ніж торік, коли у Києві відбувся перший її саміт. Формат буде іншим, але значення – ще більшим.

«Готуємо нові рішення для захисту та допомоги в реалізації прав корінних народів України. Готуємо й програми економічного відновлення нашого Криму після його звільнення від окупантів», – поінформував президент.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. 

Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію. 

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

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Теги: Крим кримські татари Володимир Зеленський президент

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