Коли закінчиться війна: Резніков зробив оптимістичний прогноз

Міністр оборони України вважає, що закінчити війну вже у 2022 році реально

Україна може повернутися до кордонів, які існували до початку повномасштабного вторгнення Росії, вже цього року. Такий прогноз щодо строків закінчення війни є цілком реалістичною за збереження підтримки західних партнерів. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС.

«Це можливо абсолютно. Я можу це сказати, хоч я і юрист, але який вже трішки з військовими спілкується. Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план – звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року», – сказав він.

Водночас міністр нагадав, що війну не завершено. Українцям треба навчитися відновлювати свої економічні ресурси, сплачувати податки, працювати у стані війни. При цьому закінчити війну вже 2022 року реально, якщо партнери продовжуватимуть підтримувати нашу країну.

«Коли вони повірили, що перемога України – абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги. Тому зараз важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ із їхньою допомогою не лише зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій (проти Росії – «Главком»). Це серйозний загальносвітовий проєкт», – пояснив Резніков.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков також розповів, що пік втрат у лавах Збройних сил України під час повномасштабної війни припав на травень – тоді за день могло бути до 100 загиблих та 300-400 поранених. Однак після появи на озброєнні ЗСУ артилерії 155-го калібру ситуація змінилася.

Міністр оборони Олексій Резніков раніше розповів про своє бачення трьох сценаріїв закінчення війни. У кожному з них Росія програє.

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