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Кім розкрив задачі генерала Марченка у Миколаєві

Володимир Миленко
glavcom.ua
Кім розкрив задачі генерала Марченка у Миколаєві
Генерал Дмитро Марченко (в центрі) після повернення до Миколаєва допомагатиме військовому губернатору регіону Віталію Кіму (праворуч)
фото: Facebook Романа Костенка

Генерал допомагатиме голові ОДА

Генерал Дмитро Марченко повернувся до Миколаєва, щоб налагодити ефективну взаємодію місцевих керівників із військовими структурами. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Марченко приїхав допомагати, умовно кажучи, мені щодо співпраці військових з цивільними», – пояснив Кім, назвавши генерала своїм другом. Чиновник нагадав, що свою початкову задачу у Миколаєві Дмитро Марченко виконав, тому й перейшов на іншу посаду. Тепер же він повернувся до регіону для допомоги представництву президента на Миколаївщині.

«У військових є своя історія – логістика, комунікація, забезпечення, папери якісь треба оформити. І саме на цю роботу Марченко і повернувся», – зазначив Віталій Кім, додавши, що генерал не керуватиме обороною чи нападом, а допомагатиме голові обласної військової адміністрації.

Ситуацію на Миколаївщині керівник регіону назвав дуже важкою – рашисти близько місяця обстрілюють область ракетами С-300, 70% підприємств не працюють, ланцюги логістики розірвані. «З великих підприємств той же глиноземний завод, хоч і не працював, але виплачував зарплату, підтримував шламові поля, аби не було екологічної катастрофи», – нагадав Віталій Кім.

Нагадаємо, раніше Кім зазначав, що генерал Марченко повернувся до Миколаївської області, зокрема, для роботи з партизанами.

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Теги: війна Миколаїв Дмитро Марченко Віталій Кім

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