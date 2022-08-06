Кім розкрив задачі генерала Марченка у Миколаєві

Генерал Дмитро Марченко (в центрі) після повернення до Миколаєва допомагатиме військовому губернатору регіону Віталію Кіму (праворуч)

Генерал допомагатиме голові ОДА

Генерал Дмитро Марченко повернувся до Миколаєва, щоб налагодити ефективну взаємодію місцевих керівників із військовими структурами. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Марченко приїхав допомагати, умовно кажучи, мені щодо співпраці військових з цивільними», – пояснив Кім, назвавши генерала своїм другом. Чиновник нагадав, що свою початкову задачу у Миколаєві Дмитро Марченко виконав, тому й перейшов на іншу посаду. Тепер же він повернувся до регіону для допомоги представництву президента на Миколаївщині.

«У військових є своя історія – логістика, комунікація, забезпечення, папери якісь треба оформити. І саме на цю роботу Марченко і повернувся», – зазначив Віталій Кім, додавши, що генерал не керуватиме обороною чи нападом, а допомагатиме голові обласної військової адміністрації.

Ситуацію на Миколаївщині керівник регіону назвав дуже важкою – рашисти близько місяця обстрілюють область ракетами С-300, 70% підприємств не працюють, ланцюги логістики розірвані. «З великих підприємств той же глиноземний завод, хоч і не працював, але виплачував зарплату, підтримував шламові поля, аби не було екологічної катастрофи», – нагадав Віталій Кім.

Нагадаємо, раніше Кім зазначав, що генерал Марченко повернувся до Миколаївської області, зокрема, для роботи з партизанами.